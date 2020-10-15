تفاصيل اختطاف قاصر في العرائش.. استدرجوه وطعنوه سبع طعنات في مختلف أنحاء جسده!

ذكرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، اليوم الخميس، أن شابا قاصرا، في مدينة العرائش تعرض إلى الاختطاف من لدن أربعة أشخاص، خلال الأيام الجارية، كما اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض، بتوجيه سبع طعنات في مختلف أنحاء جسده.

وأوضحت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، في بيان لها، أنه لايزال البحث جاريا عن المشتبه فيهم، الأربعة.

وفي تفاصيل الحادث، كما يرويها محمد بلميهيدي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، لـ”اليوم24″، أن القاصر، الذي يبلغ من العمر 17 سنة، استدرج إلى المكان حيث توجد سيارة سوداء، وأرغم على الركوب على متنها، واقتيد إلى دوار الغديرة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن القاصر تعرض إلى سبع طعنات من طرف العصابة، وبعد ذلك، تم رميه قبالة المستشفى الإقليمي للا مريم في العرائش، الذي ولجه القاصر مدرجا في دمائه، وفي حالة حرجة، استدعت إدخاله قسم الإنعاش على وجه السرعة.

وفي هذا السيابق، دعت الرابطة نفسها إلى الاستماع إلى كافة الشهود، الذين يخافون، بحسبها، من الادلاء بشهاداتهم خوفا من بطش بعض الأشخاص المشتبه فيهم، كما طالبت باعتقال كل من تورط في تكوين عصابة إجرامية.