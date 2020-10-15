شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قرغيزستان يعلن استقالته والان مع التفاصيل

الخميس 15 أكتوبر 2020 أفادت وكالة أنباء قرغيزستان، اليوم الخميس، بأن الرئيس سورونباي جينبيكوف قرر الاستقالة.

Advertisements ونقلت الوكالة عنه القول إن "السلام في قرغيزستان أهم من أي شيء بالنسبة لي". وتشهد البلاد اضطرابات عنيفة منذ انتخابات جرت مطلع أكتوبر الجاري.

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