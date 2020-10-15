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شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 908 آلاف و56 حالة والان مع التفاصيل
الخميس 15 أكتوبر 2020
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 908 آلاف و56 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 33 ألفاً و413 وقد تعافى من المرض 150 ألفاً و376 شخصاً.
وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- في البلاد قبل حوالي 36 أسبوعاً.
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