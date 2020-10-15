صحيفة: أبوظبي أصبحت بامتياز وجهة استثنائية للسياحة العالمية

الخميس 15 أكتوبر 2020

قالت صحيفة خلبجية، إن أبوظبي نجحت بحزمة من المشاريع الترفيهية في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والسياح، عبر وجهات سياحية نوعية، عززت جاذبية الإمارة كوجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس، أن مشروع الحديريات الترفيهي يمثل إضافة جديدة تسهم في ترسيخ مكانة العاصمة كإحدى أكثر مدن العالم ملاءمةً للعيش.

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وأكدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمشروع أمس، وتوجيهات سموه بافتتاحه الشهر المقبل مع التوسع في تشييد مشروعات مماثلة، تعكسان الحرص البالغ على ترسيخ مكانة أبوظبي عالمياً في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع السياحي.

وأوضحت الصحيفة أن أبوظبي أصبحت بامتياز وجهة استثنائية للسياحة العالمية، بمشروعاتها الترفيهية، وبيئتها الحضرية المستدامة التي حولت الإمارة بوجهاتها الشاطئية ومواقعها الفريدة ومرافقها الاستثنائية إلى مركز حيوي للخدمات السياحية المتكاملة الترفيهية والثقافية والبيئية، الأمر الذي يسهم أيضاً في دعم الروابط المجتمعية، ويشجع على تبني نمط حياة صحي وبيئة عصرية مستدامة.