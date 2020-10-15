شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعاقب مقربين من بوتين في قضية نافالني والان مع التفاصيل

الخميس 15 أكتوبر 2020 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس كبار مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم، في رد قوي وسريع غير متوقع على تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في أغسطس.

Advertisements وذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد أن التكتل استهدف ستة روس ومركزاً للأبحاث العلمية الحكومية، وذلك بضغط من فرنسا وألمانيا، التي عولج بها نافالني بعد انهياره على متن رحلة قادمة من سيبيريا.

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