الرئيس الفرنسي يعلن حظر تجول ليلي في باريس واربع مدن أخرى لمكافحة كورونا

الخميس 15 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،حظر تجول ليلي في باريس واربع مدن أخرى اعتباراً من ، يوم السبت ، ولمدة 4 أسابيع وذلك محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).



وقال الرئيس ماكرون في مقابلة أذاعها التلفزيون الوطني "أن الحظر يأتي محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ،وأن حظر التجول سيستمر يومياً من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 6:00 من صباح اليوم التالي".

واضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "علينا أن نتحرك، ونحتاج إلى لجم انتشار الفيروس ولاخروج الى المطاعم بعد الساعة 21:00 ،ولا حفلات ليلية عند الأصدقاء، لأننا نعلم أن في هذه الأماكن يسجّل أكبر انتقال للعدوى".

وستفرض مدن فرنسية كبرى اخرى مثل ليون ومرسيليا وتولوز حظر تجول أيضا على أن تشمل هذه الإجراءات نحو 20 مليون شخص فيما عدد سكان البلاد 67 مليونا.

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وسجلت فرنسا أكثر من 32 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة ،وسبق للسلطات الفرنسية أن رفعت حال الطوارئ الصحية في 10 يوليو المنصرم.

واعلنت عدداً من الدول الاوروبية حظر تجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ،حيث أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل تشديد الإجراءات حول التجمعات وضرورة وضع الكمامة بعد ان تم تسجيل 6638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة.

في إسبانيا، ستغلق الحانات والمطاعم في منطقة كاتالونيا في شمال شرق البلاد، مدة 15 يوما فيما تواجه البلاد واحدا من أعلى مستويات الإصابة في الاتحاد الأوروبي مع حوالى 900 ألف حالة وأكثر من 33 ألف وفاة.

وأعلنت السلطات في إيرلندا الشمالية قبل ذلك خطة لإغلاق الحانات والمطاعم مدة أربعة أسابيع مع تشديد القيود حول اللقاءات الاجتماعية وتمديد عطلة نصف الفصل الدراسي لمواجهة ارتفاع الإصابات الكبير.

ويجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه تحت ضغوط متزايدة لفرض إجراءات أكثر صرامة من أجل لجم مستويات الإصابة المرتفعة جدا في إنكلترا، بما في ذلك إغلاق لأسبوعين.