شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا يرد على تغريدة لـ«خامنئي»: نستطيع ردعكم وسنفعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، على موقف بلاده الحازم تجاه إيران.

وشارك بومبيو صورة لتغريدة نشرها خامنئي قبل يومين حول السلاح النووي، وعلق عليها بومبيو قائلاً: “الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لأكبر راع في العالم للإرهاب بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم”. وتابع: “نعم نستطيع ردعكم وسنفعل”.

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وأضاف: “إيران تدعي أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها تهدد العالم ببرنامجها النووي”، واستطرد : “يجب على كل الدول الوقوف أمام ابتزاز هذا النظام”.

وكان خامنئي غرد يوم الثلاثاء بصورة على “تويتر”، لمفاعل نووي وكتب فوقها “إذا أرادت إيران امتلاك سلاح نووي، فلا أحد يستطيع منعها”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.