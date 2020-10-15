إيميلات هيلاري.. تكشف صناعة الفوضى ودعم إيران لاحتلال العراق وتأسيس “داعش”

المناطق - الرياض

من فضيحة إلى أخرى، تكشف ايميلات هيلاري الدور الجلي لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الديمقراطية، في الخراب الحاصل في المنطقة العربية، من اجتياح العراق وحتى ثورات الربيع العربي.

وكشفت الإيميلات دور إدارة اوباما، بتدمير البلدان العربية وتسليم السلطة فيها إلى أعوان أنقرة وطهران الإرهابية، وتسخير هذه الأدوات في تحقيق ذلك.

وأظهرت رسائل كلينتون المسربة تجاهل إدارة أوباما المتعمد لدور إيران التخريبي في العراق والبحرين وبقية الدول العربية، وسعت لإظهار التدخل الشرعي لقوات درع الجزيرة في البحرين باعتباره غزوا.

وكشفت الإيميلات المسربة عن دور اوباما وهيلاري وخامنئي وسليماني والمهندس والمالكي وال النجيفي ورافع العيساوي وبرزاني في تأسيس تنظيم داعش الإرهابي وإشعاله للخراب في المنطقة.

وليس هذا فحسب بل استمرت الإيميلات في كشف الاتفاق الايراني مع ادارة اوباما لإدخال تنظيم داعش الإرهابي الى العراق بتنفيذ المالكي والاسد وتشكيل حرس ثوري ايراني في العراق تحت مسمى الحشد لعسكرة المنطقة وبيع السلاح وتقسيم المنطقة.

كما تضمنت الإيميلات ومعلومات عن اتفاق تسليم مناطق شرق البحر الاحمر لايران وغربه، لتنظيم الاخوان الإرهابي من خلال تأجيجهم لثورات الربيع .