شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إيميلات هيلاري.. تكشف صناعة الفوضى ودعم إيران لاحتلال العراق وتأسيس “داعش” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:20 مساءً, 15 أكتوبر 2020 م
المناطق - الرياض
من فضيحة إلى أخرى، تكشف ايميلات هيلاري الدور الجلي لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الديمقراطية، في الخراب الحاصل في المنطقة العربية، من اجتياح العراق وحتى ثورات الربيع العربي.
وكشفت الإيميلات دور إدارة اوباما، بتدمير البلدان العربية وتسليم السلطة فيها إلى أعوان أنقرة وطهران الإرهابية، وتسخير هذه الأدوات في تحقيق ذلك.
وأظهرت رسائل كلينتون المسربة تجاهل إدارة أوباما المتعمد لدور إيران التخريبي في العراق والبحرين وبقية الدول العربية، وسعت لإظهار التدخل الشرعي لقوات درع الجزيرة في البحرين باعتباره غزوا.
وكشفت الإيميلات المسربة عن دور اوباما وهيلاري وخامنئي وسليماني والمهندس والمالكي وال النجيفي ورافع العيساوي وبرزاني في تأسيس تنظيم داعش الإرهابي وإشعاله للخراب في المنطقة.
وليس هذا فحسب بل استمرت الإيميلات في كشف الاتفاق الايراني مع ادارة اوباما لإدخال تنظيم داعش الإرهابي الى العراق بتنفيذ المالكي والاسد وتشكيل حرس ثوري ايراني في العراق تحت مسمى الحشد لعسكرة المنطقة وبيع السلاح وتقسيم المنطقة.
كما تضمنت الإيميلات ومعلومات عن اتفاق تسليم مناطق شرق البحر الاحمر لايران وغربه، لتنظيم الاخوان الإرهابي من خلال تأجيجهم لثورات الربيع .
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