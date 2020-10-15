شكرا لقرائتكم خبر عن 8 وفيات و746 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في الكويت اليوم الخميس ، ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19-، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 684 .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 746 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 114 ألف حالة و 15 .

وأشار المتحدث إلى وجود 133 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 610 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 105 آلاف و.846 حالة .