بالوثيقة.. درجال يقدم طلباً لـ'كاس' بتسريع اصدار حكم قضيته مع اتحاد الكرة السابق

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2020-10-15 | 14:18
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قدمت إلينا ريجاني، محامي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، طلباً الى محكمة النزاعات الرياضية الدولية "كاس"، من اجل تسريع اصدار الحكم بقضيته ضد اتحاد الكرة السابق برئاسة عبد الخالق مسعود.
وبحسب الوثيقة التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "درجل طلب من المحكمة تسريع اصدار الحكم بقضيته ضد اتحاد الكرة السابق، بعدما فرض عليه الأخير عقوبة الحرمان من العمل الإداري لمدة خمس سنوات".
وبينت ريجاني في طلبها انها "تتوقع ان تقام انتخابات اتحاد الكرة قبل كانون الثاني 2021، بالتالي فإن درجال لن يكون بإمكانه الترشح للانتخابات".
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