وكما تفعل غالباً أرادت زينب أن تتشارك مع متابعاتها آراءهن وتوجهت إليهن وكتبت: "حبيتوا؟ صورتلكن اكتر من اوتفيت كرمال تستفيدوا بتنسيقات الشتاء وإذا بيعجبكن ذوقي رح تحبوهن كتير".
وقبل هذا اعتمدت اطلالة "سبور شيك" حيث ارتدت كنزة من Nike ونسقتها مع سروال عالي الخصر باللون البيج الناعم. وأضافت إلى المجموعة لمسة فريدة من خلال انتعال حذاء رياضي.
وهكذا لفتت أنظار الكثير من محبات الموضة اللواتي بتن يواكبن إطلالاتها المختلفة والتي تليق بكل المناسبات وتذكرنا في كل مرة بوالدتها الفنانة هيفا وهبي.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار بإطلالة خريفية.. وهذا سعر قميصها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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