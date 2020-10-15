ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار بإطلالة خريفية.. وهذا سعر قميصها

وبدا من خلال هذه الصور انها اختارت مجموعة من اللوكات التي تراوحت بين العملية الكاجوال وتلك الرسمية الأنيقة. وانتقت مثلاً قميصاً أبيض واسعاً من Gucci ويصل سعره بحسب موقع العلامة الإلكتروني تقريبا 692 دولاراً أميركياً ونسقته مع سروال ضيق من الجلد. وأضافت إلى المجموعة حقيبة سوداء صغيرة وحذاء عالي الساق.وكما تفعل غالباً أرادت زينب أن تتشارك مع متابعاتها آراءهن وتوجهت إليهن وكتبت: "حبيتوا؟ صورتلكن اكتر من اوتفيت كرمال تستفيدوا بتنسيقات الشتاء وإذا بيعجبكن ذوقي رح تحبوهن كتير".

وقبل هذا اعتمدت اطلالة "سبور شيك" حيث ارتدت كنزة من Nike ونسقتها مع سروال عالي الخصر باللون البيج الناعم. وأضافت إلى المجموعة لمسة فريدة من خلال انتعال حذاء رياضي.

وهكذا لفتت أنظار الكثير من محبات الموضة اللواتي بتن يواكبن إطلالاتها المختلفة والتي تليق بكل المناسبات وتذكرنا في كل مرة بوالدتها الفنانة هيفا وهبي.