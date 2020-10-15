أظهرت وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيه الأخير كتاب شكر وتقدير إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، على ما وصفه بـ"تفانيه" في إنجاز المهام الموكلة إليه. وأدناه نص الوثيقة التي حصلت الخليج 365 على نسخة منها:



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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الكاظمي 'يَشكر' محافظ البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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