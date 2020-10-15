علي حنون رئيساً لنادي نفط الجنوب

رياضة 2020-10-15 | 13:22 561 مشاهدة اجريت قبل قليل انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة النادي نفط الجنوب الرياضي.

واحتضنت قاعة المركز الثقافي النفطي في محافظة البصرة، انتخابات النادي بحضور ممثلين عن شركة نفط الجنوب واعلامها الرسمي وبحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية ونقابة المحامين. واسفرت الانتخابات التي شهدت مشاركة 172 ناخباً من أعضاء الهيئة العامة، عن فوز علي حنون برئاسة النادي.



وتم تسمية تسمية حسن عبد الهادي نائباً للرئيس واسعد كريم جاسم اميناً مالياً وعالية مكي اميناً للسر.

وتم تسمية تسمية حسن عبد الهادي نائباً للرئيس واسعد كريم جاسم اميناً مالياً وعالية مكي اميناً للسر. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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