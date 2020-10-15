إحباط تهريب أدوية مخالفة للضوابط في الرطبة

وقال إعلام الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سعياً وراء ايقاف عمليات الاضرار بالاقتصاد الوطني وهدر المال العام وبعملية نوعية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى واللواء الاول وقوة من فوج مغاوير الفرقة وفوج استخبارات والاستطلاع من إحباط عملية تهريب 60 كارتون من الادوية".وأضف البيان أن الأدوية "كانت مخبأة في احد الدور بقرية رملية شمال شرق الرطبة وتعود لاحد المخلصين الجمركيين وهي مخالفة للضوابط الجمركية من حيث النوع والعدد والتخمين الضريبي".

وأشار إلى إلى أنه "تم تسليم المتهم والمواد إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

