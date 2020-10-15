الإمارات والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/10/15 03:40 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/10/15 03:40 م بتوقيت أبوظبي

بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع مع ترين برامسن وزيرة الدفاع الدنماركية، الخميس، تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك بين البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لتجنب تطوره وانتشاره.

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