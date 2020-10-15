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رئيس قرغيزستان يعلن استقالته

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس قرغيزستان يعلن استقالته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

رئيس قرغيزستان يعلن استقالته

متابعات_ الخليج 365

أفادت وكالة أنباء قرغيزستان، اليوم الخميس، بأن الرئيس سورونباي جينبيكوف قرر الاستقالة.

 

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ونقلت الوكالة عنه القول إن "السلام في قرغيزستان أهم من أي شيء بالنسبة لي".

 

 

وتشهد البلاد اضطرابات عنيفة منذ انتخابات جرت مطلع أكتوبر الجاري.

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