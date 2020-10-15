- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: أبوظبي أصبحت بامتياز وجهة استثنائية للسياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020
أبوظبي - الخليج 365
قالت صحيفة خلبجية، إن أبوظبي نجحت بحزمة من المشاريع الترفيهية في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والسياح، عبر وجهات سياحية نوعية، عززت جاذبية الإمارة كوجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم.
وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، أن مشروع الحديريات الترفيهي يمثل إضافة جديدة تسهم في ترسيخ مكانة العاصمة كإحدى أكثر مدن العالم ملاءمةً للعيش.
وأكدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمشروع أمس، وتوجيهات سموه بافتتاحه الشهر المقبل مع التوسع في تشييد مشروعات مماثلة، تعكسان الحرص البالغ على ترسيخ مكانة أبوظبي عالمياً في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع السياحي.
وأوضحت الصحيفة أن أبوظبي أصبحت بامتياز وجهة استثنائية للسياحة العالمية، بمشروعاتها الترفيهية، وبيئتها الحضرية المستدامة التي حولت الإمارة بوجهاتها الشاطئية ومواقعها الفريدة ومرافقها الاستثنائية إلى مركز حيوي للخدمات السياحية المتكاملة الترفيهية والثقافية والبيئية، الأمر الذي يسهم أيضاً في دعم الروابط المجتمعية، ويشجع على تبني نمط حياة صحي وبيئة عصرية مستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: أبوظبي أصبحت بامتياز وجهة استثنائية للسياحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.