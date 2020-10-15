ترحيب أمريكي باستعداد "الكنيست" لإقرار معاهدة السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رحبت واشنطن، باستعداد الكنيست الإسرائيلي للتصديق، اليوم الخميس، على معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معربة عن أملها بانضمام المزيد من الدول لهذه الخطوة.



وقالت الناطقة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس في «تغريدة» عبر حسابها على «تويتر»: «إن بلادها ترحب بتصديق البرلمان الإسرائيلي على المعاهدة التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل».

Advertisements

وأكدت أورتاغوس أن هذه المعاهدة تعزز السلام الإقليمي، معربة عن أملها بأن تحذو المزيد من الدول حذو الإمارات والبحرين.

ويوم الاثنين، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على المعاهدة، التي وقعت مع دولة الإمارات، منتصف الشهر الماضي، في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، وحضور نحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.