"دار البر " ترسل مساعدات إنسانية للمتضررين من السيول في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت جمعية دار البر في دبي شحنات من المساعدات المتنوعة والمواد الغذائية الرئيسية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان في إطار حملتها الإغاثية العاجلة والشاملة التي انطلقت في سبتمبر الماضي لإغاثة المتضررين ترجمة للسياسة الإنسانية لدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في حقل العمل الخيري.



وقال المهندس خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة "دار البر" إن الشحنات والمساعدات الإنسانية تصل السودان في وقت لاحق لتقديمها للأهالي المتضررين في المناطق المتأثرة بالفيضانات..مشيرا إلى أنها تتضمن المستلزمات الضرورية والاحتياجات الملحة بينها نحو 100 طن من المواد الغذائية و 100 خيمة و 209 صناديق ملابس متنوعة بالتعاون والتنسيق مع شركاء "دار البر" في البلد الشقيق من المؤسسات الخيرية والمختصة والمعتمدة وصولا إلى التخفيف من معاناة الأهالي ودعمهم في الظروف الراهنة.

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وأضاف إن مساعدات الجمعية تندرج في إطار الحملات الإغاثية التي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة المنكوبين في ضوء الأوضاع الكارثية التي خلفتها الفيضانات والسيول في مختلف مناطق السودان حيث تتولى فرق العمل التابعة للجمعية وشركائها من المؤسسات الخيرية والمختصة توزيعها على المستحقين وصولا إلى التخفيف من معاناتهم ودعمهم في الظروف الراهنة.

وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية على استمرارية الحملة خلال المرحلة المقبلة وتواصل جهود كوادر "دار البر" وشركائها لإغاثة أبناء القرى والمناطق المنكوبة وإرسال شحنات جديدة من المساعدات الهامة وتقديمها للمتضررين.

وأعرب المزروعي عن شكره للمتبرعين والمحسنين الذين ساهموا ودعموا حملة إغاثة السودان العاجلة من خلال تقديم تبرعاتهم السخية ما عزز قدرة الجمعية لإيصال المساعدات العاجلة للمتضررين داعيا لهم إلى مواصلة الدعم والمساهمة في المبادرات والمشاريع الإنسانية.