شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 13 جندياً في اشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش الصومالي اليوم، مقتل 13 جنديًا في هجوم نفذته حركة الشباب الإرهابية في غابة ومزارع قريبة من منطقة أفجوي شمال غرب العاصمة مقديشو.



وأوضح مسؤول عسكري في تصريح للصحفيين ، أن هذه العملية أدت أيضًا إلى مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب.

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