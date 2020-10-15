شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لـ"محمد ماهر مصطفى أبو غالى" المعين بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 السيرة الذاتية للنائب محمد ماهر مصطفى أبو غالى،المعين فى مجلس الشيوخ. محمد ماهر مصطفى أبو غالى، حاصل على بكالوريوس هندسة قسم عمارة جامعة عين شمس دفعة 1994، والعضو المنتدب لمجموعة أبو غالى موتورز.

محمد ماهر مصطفى أبو غالى حاصل على دبلومة في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، دبلومة في ريادة أعمال قطاع السيارات من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996، برنامج الرؤساء التنفيذيين – جامعة هارفرد الدولية 2014 / 2019، وعضو منظمة شباب رؤساء الشركات العالمية منذ عام 2011، وعضو الغرفة التجارية الألمانية منذ عام 2005، وعضو الغرفة التجارية الأمريكية منذ عام 2000.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيرة الذاتية لـ"محمد ماهر مصطفى أبو غالى" المعين بمجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.