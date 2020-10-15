مدير فرع جمعية يستولي على مليون جنيه قيمة أقساط للمقترضين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت مباحث الأموال العامة القبض مدير فرع جمعية استولى على 1.2 مليون قيمة أقساط للمقترضين بسوهاج. تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من محام إحدى جمعيات لخدمات المشروعات متناهية الصغر - مقيم بدائرة قسم مصر القديمة بقيام مدير فرع الجمعية بمركز شرطة طما بسوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية. وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام مدير فرع جمعية تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر فرع طما " سابقاً " لإنهاء خدمته بالجمعية - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج باستغلال طبيعة عمله بالجمعية والمنوط به تحصيل أقساط القروض من المقترضين ، وقام بتحصيل أقساط قروض من (80) مقترض قيمتها بإجمالي مبلغ (1,236,442- مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وأربعون جنيه مصري) ، واختلاسها لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية مما أضر بأموال جهة عمله ، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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