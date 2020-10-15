الأوقاف: 1000 منحة مجانية للأئمة والعاملين للحصول على الماجستير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف، من خلال البروتوكول والتعاون المشترك بين الوزارة والمعهد، زيادة عدد منح الماجستير المجانية التي توفرها للأئمة والعاملين للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م إلى ألف منحة مجانية.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن ذلك يأتي حرصا منها على صقل القدرات العلمية للأئمة والعاملين، ونظرا لزيادة عدد المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الأوقاف، صرف حافز التميز العلمي للأئمة الحاصلين على الماجستير، في يناير المقبل، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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