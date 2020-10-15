339 مركزًا انتخابيًا و 670 لجنة فرعية استعدادًا لانتخابات "النواب" بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا اليوم الخميس، لبحث الاستعدادات النهائية لنتخابات مجلس النواب 2020 المقرر لها يومي السبت والأحد الموافقين 24 و 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح "الداودي" أنه جرى تكليف رؤساء المدن ومسئولي التربية والتعليم، بسرعة الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية وعددها 339 مركزًا واللجان الفرعية وعددها 670 لجنة، مشددًا على ضرورة المرور على جميع المقرات، للتأكد من وجود التجهيزات اللازمة، ووجه المسئولين بالتأكد من تجهيز أماكن إقامة المشرفين على العملية الانتخابية من القضاة والمراقبين وقوات التأمين وتوفير كافة وسائل الإعاشة لهم.

وأكد "الداودي" أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويقتصر دورها على تنظيم العملية الانتخابية.

وأشار المحافظ ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى.