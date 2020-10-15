الداخليّة الفرنسيّة تطالب بطرد 231 متطرّفًا من البلاد

طالب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمنان أمس الثلاثاء، بطرد 231 أجنبيا متطرفا من البلاد.
وقال جيرالد درمنان "علينا طرد 231 أجنبيا من الأراضي الفرنسية، يقيمون فيها بشكل غير قانوني، وملاحقين بتهمة التطرف، بينهم 180 في السجن".
وأوضح أنهم مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأسباب إرهابية، وكشف طرد 428 منهم.
وأعلن إغلاق 12 دار عبادة تشجع على التطرف في سبتمبر بينها مسجد غير معلن ومدرسة خاصة ومركز ثقافي وخمسة محلات، معلنا أيضا إغلاق 73 مكانا يشتبه في إنتهاجها التطرف في فرنسا منذ مطلع العام .
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