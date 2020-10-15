فرنسا / البرلمان يصادق على مشروع قانونٍ "يعزّز حق الإجهاض"

صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى "تعزيز حق الإجهاض"، حسب كتلة حزب "البيئة والديمقراطية التضامنية" التي قدمت هذا المشروع ودافعت عنه بدعم من حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم.
وصادق النواب في قراءة أولى على مشروع قانون إطالة المدة المتاحة من 12 أسبوعا سابقا إلى 14 والتي يمكن خلالها إجراء عملية الإجهاض.
ووفق موقع "فرانس 24"، صوّت على هذا المشروع 86 نائبا بنعم وعارضه 59 آخرون
ويلغي هذا المشروع شرط الضمير ويسمح للممرضات ممارسة العملية لتمكين النساء الحوامل من الإجهاض في الأسبوع العاشر من الحمل، فضلا عن إلغاء مدة التفكير في الإجهاض والتي تقدر بيومين حاليا.
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