- 1/2
- 2/2
توفي الفنان المصري، محمود ياسين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء 14 أكتوبر 2020، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن الممثل الشاب عمرو محمود ياسين، وفاة والده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلا "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صراعٍ طويل مع المرض، وفاة الفنان المصري محمود ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.