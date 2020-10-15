بعد صراعٍ طويل مع المرض، وفاة الفنان المصري محمود ياسين

توفي الفنان المصري، محمود ياسين في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء 14 أكتوبر 2020، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الممثل الشاب عمرو محمود ياسين، وفاة والده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلا "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

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