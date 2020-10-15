أفغانستان تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الخميس، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 40 ألفًا و26 إصابة.
أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن 93 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 33 ألفًا و447 متعافيًا، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا ألف و481 وفاة.
وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت وكالة
وأشارت وزارة الصحة إلى إلى أنه تم اكتشاف 4 حالات في كابول و16 حالة في بلخ و8 في تخار و4 إصابات أخرى في بغلان.
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