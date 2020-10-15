اشتباكات بجنوب أفغانستان تؤدي إلى تغيب 4 آلاف طالب عن مدارسهم

أعلنت وزارة التعليم الأفغانية أنه نظرا لما شهدته مدينة لشكركاه عاصمة إقليم هيلمند الأفغاني من قتال أخير، فلن يتمكن طلاب 8 مدارس من حضور فصولهم الدراسية ومواصلة تعليمهم .



من جانبها، قالت المتحدثة باسم الوزارة الأفغانية نورية نزهة لوكالة أنباء خاما

برس الأفغانية، حسبما أوردت اليوم الخميس، إن إجمالي 3927 طالبا لم يتمكنوا من حضور فصولهم الدراسية منذ الـ12 من أكتوبر الجاري نظرا للاشتباكات العنيفة التي يشهدها إقليم هيلمند.



ووفقا للمتحدثة الأفغانية،فإن وزارة التعليم تدعو جميع عناصر الاشتباك إلى الالتزام بقوانين الحرب، كما طالبت بمنع إغلاق المدارس.



يأتي هذا في الوقت الذي شن فيه مسلحو حركة طالبان سلسلة من الهجمات على القواعد الأمنية ونقاط التفتيش الأفغانية في إقليم هيلمند الواقع جنوب أفغانستان خلال الأسبوع الجاري، فيما خلفت الاشتباكات العنيفة نحو 3500 مدنيا حتى الآن دون مأوى.