أعلنت وزارة التعليم الأفغانية أنه نظرا لما شهدته مدينة لشكركاه عاصمة إقليم هيلمند الأفغاني من قتال أخير، فلن يتمكن طلاب 8 مدارس من حضور فصولهم الدراسية ومواصلة تعليمهم .
برس الأفغانية، حسبما أوردت اليوم الخميس، إن إجمالي 3927 طالبا لم يتمكنوا من حضور فصولهم الدراسية منذ الـ12 من أكتوبر الجاري نظرا للاشتباكات العنيفة التي يشهدها إقليم هيلمند.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الوزارة الأفغانية نورية نزهة لوكالة أنباء خاما
ووفقا للمتحدثة الأفغانية،فإن وزارة التعليم تدعو جميع عناصر الاشتباك إلى الالتزام بقوانين الحرب، كما طالبت بمنع إغلاق المدارس.
يأتي هذا في الوقت الذي شن فيه مسلحو حركة طالبان سلسلة من الهجمات على القواعد الأمنية ونقاط التفتيش الأفغانية في إقليم هيلمند الواقع جنوب أفغانستان خلال الأسبوع الجاري، فيما خلفت الاشتباكات العنيفة نحو 3500 مدنيا حتى الآن دون مأوى.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بجنوب أفغانستان تؤدي إلى تغيب 4 آلاف طالب عن مدارسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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