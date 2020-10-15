النمسا تسجل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .



وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بلغ 60 ألفا و224 حالة وقد

تعافى منها 46 ألفا و798 حالة بينما توفيت 877 حالة .



وأشار البيان إلى وجود 644 حالة فى المستشفيات منها 119 حالة فى

العناية المركزة، وأن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى العاصمة فيينا إذ بلغت 480 حالة يليها تيرول بتسجيل 295 حالة والنمسا السفى 242 حالة والنمسا العليا 224 حالة بينما جاءت أقل الإصابات فى كارينثيا إذ بلغت 22 حالة .