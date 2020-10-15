أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .
تعافى منها 46 ألفا و798 حالة بينما توفيت 877 حالة .
وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بلغ 60 ألفا و224 حالة وقد
العناية المركزة، وأن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى العاصمة فيينا إذ بلغت 480 حالة يليها تيرول بتسجيل 295 حالة والنمسا السفى 242 حالة والنمسا العليا 224 حالة بينما جاءت أقل الإصابات فى كارينثيا إذ بلغت 22 حالة .
وأشار البيان إلى وجود 644 حالة فى المستشفيات منها 119 حالة فى
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تسجل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.