الصين تدعو أمريكا للتوقف عن إرسال "إشارات خاطئة" إلى الانفصاليين بتايوان

دعت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن إرسال ما وصفتها بـ "الإشارات الخاطئة" إلى الانفصاليين في جزيرة تايوان.
الشعبي الصيني –في تصريح اليوم تعليقا على عبور مدمرة أمريكية مضيق تايوان- إن "القوات البحرية والجوية لجيش التحرير الشعبي تابعت عن قرب السفينة الحربية الأمريكية أثناء عبورها مضيق تايوان الصيني".
وقال الكولونيل "تشانغ تشون هوي" المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير
وأضاف هوي أن "الولايات المتحدة اتخذت سلسلة تحركات أرسلت بموجبها إشارة مضللة إلى الانفصاليين في الجزيرة"، داعيا إياها إلى التوقف عن إرسال "الإشارات الخاطئة"، مؤكدا أن قيادة المنطقة الشرقية ستظل يقظة، وستتخذ كافة السبل الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصينية.
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