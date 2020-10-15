أرمينيا تسجل 1371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الخميس، تسجيل ألف و371 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يتم تسجيله للإصابات الجديدة منذ تفشي الفيروس في البلاد مارس الماضي.
وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 59 ألفًا و995 إصابة، وتماثل 406 أشخاص للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 47 ألفًا و119 متعافيًا.
وبحسب الوزارة، توفي 7 مصابين بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى ألف و46 وفاة.
يذكر أن وزارة التعليم في أرمينيا أعلنت أمس الأربعاء إغلاق المدارس والجامعات والاعتماد على التعليم عن بعد نظرًا لارتفاع حالات الإصابة في البلاد.
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