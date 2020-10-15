تونس: كل الاحتمالات واردة للتعامل مع الوضع الوبائي لكورونا

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية الدكتورة نصاف بن علية، إن كل الاحتمالات واردة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي في البلاد، على خلفية الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، بما في ذلك الحجر الصحي الشامل.
في حالة تفاقم الوضع وعجزت المستشفيات عن استقبال الحالات الحرجة.
وأوضحت المتحدثة باسم الصحة التونسية في تصريح لراديو "موزاييك"، أنه سيتم اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل بالبلاد،
يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت يوم أمس الأربعاء تسجيل ارتفاعا في العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"، حيث وصل إلى 34790 مصابًا، وأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 512 حالة وفاة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية التونسية - في بيان، اليوم الخميس حول الوضع الصحي بالوسط التربوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن 540 مؤسسة تربوية بمختلف أنحاء البلاد سجلت حالات "كورونا".
جدير بالذكر أن وزارة التربية التونسية، قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بالوسط المدرسي، بلغ 1005 حالات ما بين طلاب ومعلمين وعاملين، وأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بلغ 2662.
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