مصرع 29 شخصاً جراء الفيضانات في الهند

أعلنت السلطات الهندية، مصرع 29 شخصاً على الأقل؛ جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات بولايتي "حيدر أباد" و"أندرا براديش" خلال اليومين الماضيين.

وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس، أن 19 شخصا لقوا مصرعهم وفقد 5 آخرين في حوادث متعلقة بغرق الطرق وانجراف السيارات وتهدم المنازل بولاية (حيدر أباد) فيما لقي 10 آخرون مصرعهم بولاية (أندرا بردايش). 5 آخرين في حوادث متعلقة بغرق الطرق وانجراف السيارات وتهدم المنازل بولاية (حيدر أباد) فيما لقي 10 آخرون مصرعهم بولاية (أندرا بردايش).

وأعلنت سلطات (حيدر أباد) إجازة إجبارية لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ونصحت المواطنين بالتزام المنازل، مضيفة أن أمس شهد أعلى معدل لهطول الأمطار في الولاية منذ بداية الشهر الجاري، ولا زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية بمساعدة قوات الجيش الهندي التي تتولى إرسال مواد الإغاثة والغذاء للمناطق المتضررة.

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