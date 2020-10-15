الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم 12 فتى من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وذكر نادي الأسير في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت من العيسوية 12 فلسطينيا،

ومن شمال رام الله 4 فلسطينيين، وتم الإفراج عن اثنين، إضافة إلى اثنين آخرين من شما غرب نابلس، و3 من قلقيلية، بالإضافة إلى ثلاثة أخرين من بيت لحم.

يذكر أن اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أيضًا، اليوم الخميس 3 فلسطينيين من بيت لحم، واستدعت آخرين من الخليل، لمقابلة مخابراتها.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأخر من منطقة جبل الموالح وسط المدينة، وذلك بعد دهم