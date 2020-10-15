بسبب كورونا..10 آلاف طفل قد يموتون شهريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 11:59 صباحًا

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم التداعيات الكارثية لتفشي جائحة كورونا على صحة الأطفال ، خاصة في الدول النامية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن 10 آلاف طفل إضافيين قد يموتون كل شهر هذا العام بسبب سوء التغذية الناتج عن تداعيات جائحة كورونا.

وذكر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، متحدثاً في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، أنه يتوقع زيادة بنسبة 14% هذا العام في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية، جراء جائحة كورونا.

ويعني هذا أن 6.7 مليون طفل آخرين سيعانون من سوء التغذية، معظمهم في أفريقيا جنوبي الصحراء وفي جنوب آسيا.

Advertisements

وقال غيبريسوس: “لقد تسببت جائحة كورونا في اختلالات خطيرة في الخدمات الأساسية والتحصين وخدمات الأمومة وتغذية الأطفال وتنظيم الأسرة وغير ذلك”.

وأضاف: “لا يمكن أن نقبل بعالم يستطيع فيه الأغنياء أن يحصلوا على طعام صحي بينما لا يكترث أحد بالفقراء”.

يأتي هذا بينما حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء من أن وباء كورونا يهدد بالقضاء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة في مكافحة مرض السل الذي يُعد المسبب الرئيسي للوفيات نتيجة الأمراض المعدية في العالم.

وكشف التقرير السنوي للمنظمة أن الدول الأكثر تضرراً بالسل مشغولة الآن في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتخلت عن تشخيص الإصابات بالسل.

وقالت المنظمة إن المرض الرئوي، وعلى الرغم من وجود علاج له، يمكن أن يسجل هذه السنة أعداداً من الوفيات تزيد بما بين 200 ألف و400 ألف وفاة عن الحصيلة التي سجلها السل في 2019 والتي بلغت 1.4 مليون وفاة.

ومن شأن تسجيل زيادة من 200 ألف وفاة إعادة العالم إلى ما كان عليه الحال عام 2015. أما تسجيل زيادة قدرها 400 ألف وفاة، فسيعيد جهود المكافحة إلى مستوى عام 2012. يذكر أن التقدم المحرز في مكافحة السل كان يُعد بطيئاً بالفعل حتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.