طقس الخميس.. سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل مصحوبة بضباب

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل الشمالية والوسطى والسايس، مصحوبة بضباب، مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة محليا.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى جنوب المملكة والسهول الشمالية-الغربية، وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالجنوب والوسط، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الغربي، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية وقرب السواحل الشمالية والوسطى وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية، وما بين 30 و37 درجة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.