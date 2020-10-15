شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين اختبارا لكورونا في 4 أيام بمدينة صينية والان نبدء بالتفاصيل
وقد تم اكتشاف 13 حالة إصابة منذ مطلع الأسبوع. وتم تجميع 94ر9 مليون عينة في المجمل، وجرت معالجة 6ر7 مليون عينة منها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.
ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنه قد تم وقف سوي شينهوا مدير لجنة الصحة ببلدية تشينجداو عن العمل، بسبب عودة ظهور الفيروس هناك.
وبغض النظر عن مجموعة الاصابات التي تم تسجيلها في تشينجداو، فإن الصين لم تسجل إصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة إلا لحالات قادمة من الخارج.
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