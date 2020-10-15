شكرا لقرائتكم خبر عن الايكونومست: مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع للناتج المحلى خلال 2020.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أنه رغم ما شهده العالم جراء التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الاقتصاد المصرى ما زال محتفظًا باستقراره، ومعدلات نموه الإيجابية بشهادة المؤسسات الدولية الاقتصادية المختلفة، آخرها تقرير الإيكونومست عن مصر فى أكتوبر 2020، والذى يٌقدر معدل النمو فى 2020 بنسبة 3.8%.

وكان المركز نشر انفوجراف، سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول فى مستوى التعليم 2020.

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وأوضح الانفوجراف، أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020.