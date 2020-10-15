الرصاص يلعلع في منطقة “لاجيروند” في الدارالبيضاء – التفاصيل

استعمل مقدم شرطة، يعمل في الفرقة المتنقلة للدارجيين في منطقة أمن الفداء درب السلطان في الدارالبيضاء، سلاحه الوظيفي، مساء أمس الأربعاء، خلال تدخل أمني، لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية.

وفي هذا الصدد، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان في حالة اندفاع قوية، وعرض أمن المواطنين، وسلامة عناصر الشرطة، لتهديد جدي، وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وفي تفاصيل الحادث، توصلت دورية للشرطة، مساء أمس، بإشعار حول إحداث المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، لحالة من الفوضى في الشارع العام في منطقة “لاجيروند”.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مقدم شرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه برصاصة أخرى على مستوى أطرافه السفلى.

وشدد المصدر نفسه على أن الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر، الصادر عن المشتبه فيه، وتوقيفه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية في المستشفى، الذي نقل إليه، لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.