بسبب تحقيق حول تدبير الجائحة.. الشرطة الفرنسية تداهم مكاتب ومنازل وزراء ومسؤولين في الدولة

ساعات بعد الإعلان عن عودة تشديد إجراءات الإغلاق بسبب موجة ثانية لفيروس كورونا، من قبل الرئيس الفرنسي، بدأت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم الخميس، عمليات مداهمة لمكاتب ومنازل مسؤلين في إطار التحقيق حول تدبير الجائحة.

وقالت قنا ” BFM” الفرنسية، صباح اليوم الخميس، إن الشرطة الفرنسية تداهم منزل ومكتب وزير الصحة والمدير العام للصحة بأمر من المحكمة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه هذه المداهمات تتم في إطار التحقيق الذي أطلق في شهر يوليوز الماضي، في إطار تحقيق قضائي حول إدارة أزمة كورونا، وهي المعلومات التي أعدها وزير الصحة.

وتضيف القناة، أن عملية المداهمة الواسعة التي أطلقتها الشرطة الفرنسية اليوم، تهم كذلك الوزير الأول السابق إيدوارد فيليب، ووزير الصحة السابق والناطقة الرسمية السابقة باسم الحكومة الفرنسية.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي أعلن مساء أمس الأربعاء، عن عودة حظر التجول الليلي لعاصمة الفرنسية وثمانية ضواحي ابتداء من يوم السبت المقبل، بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.