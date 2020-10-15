مركز حقوقي يحذر من تهريب اللحوم الحمراء والذبيحة السرية في شيشاوة

راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان، عامل إقليم مدينة شيشاوة، بشأن تهريب اللحوم الحمراء، والذبيحة السرية في الإقليم.

وحذر المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، في المراسلة المذكورة، من “انتشار ظاهرة تهريب اللحوم الحمراء من الأسواق في ضواحي المدينة بطرق غير مشروعة، وتعاطي عدد من الأشخاص الذبيحة السرية داخل المنازل في جميع جماعات الإقليم، وذلك على الرغم من استثمار أموال مهمة في إنشاء الأسواق، والمجازر، واقتناء شاحنات نقل اللحوم”.

وأكد المصدر نفسه، أن “انتشار الذبيحة السرية، وظاهرة تهريب اللحوم، تنشط بكثرة في الأسواق المحيطة بالمراكز الحضرية، مثل شيشاوة، وسيدي المختار، وإيمنتانوت مجاط، وامزوضة”.

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وأشار المصدر ذاته، إلى “عدم ضبط توقيت المجازر، والتراخي في المراقبة، وزجر المخالفات، فضلا عن عدم تنظيم دوريات أمنية لمراقبة الذبيحة السرية بشكل دائم، ومستمر”.

وأثار المركز نفسه، الانتباه إلى وجود “أشخاص أصبحوا يحترفون نقل اللحوم الناتجة عن الذبيحة السرية بطرق غير مشروعة، على متن سياراتهم الخاصة، ودراجات ثلاثية العجلات داخل المدارات الحضرية، وخارجها”.

ودعا المصدر نفسه، عامل شيشاوة، إلى “إعطاء تعليماته إلى جميع المصالح، والهيآت، والأجهزة الأمنية المختصة، لتشديد المراقبة على ممتهني الذبيحة السرية، وتهريب اللحوم داخل الإقليم”.

