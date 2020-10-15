هذه خلفيات حصول المغرب على صوت واحد في انتخابات العضوية بمجلس حقوق الإنسان الأممي

خرجت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء أمس الأربعاء، لتوضيح حقيقة حصول المغرب على صوت واحد لعضوية مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة.
وقال ديوان الوزير، في توضيح له، تعليقا على ما تم تداوله بخصوص انتخابات ممثلي المجموعة الافريقية في مجلس حقوق الإنسان للولاية الممتدة من 2021 إلى 2023، إن الدول الافريقية التي كانت مرشحة هي السنغال وساحل العاج والكابون وملاوي.
وأوضح الديوان، أن المغرب لم يقدم ترشيحه لهذه الولاية، وأن ما تم تسجيله لا يعدو أن يكون مجرد تصويت عن طريق الخطأ، وقد تم اعتباره تصويتا لاغيا كما تقضي بذلك القوانين المعتمدة في هذا المجال.
وخلال التصويت على العضوية بالمجلس، حصلت السنغال على 188 صوتا والكوت ديفوار على 182 صوتا وملاوي على 180، كما حصلت الغابون على 176 صوتا، فيما سجل أن المغرب حصل على صوت واحد.
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