بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 657 ألفا و459 حالة

الخميس 15 أكتوبر 2020

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 657 ألفاً و459 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



Advertisements

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 43 ألفاً و245 حالة، وقد تعافى 2551 شخصاً من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 36 أسبوعاً حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.