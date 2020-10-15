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شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: معاهدة السلام تعزز السلم والأمن الإقليميين والان مع التفاصيل
الخميس 15 أكتوبر 2020
دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المملكة العربية السعودية، أمس، إلى إقامة علاقات مع إسرائيل. وأفاد بومبيو، خلال استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن، بأنه جرى تناول «معاهدة السلام» التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، و«إعلان تأييد السلام» بين البحرين وإسرائيل، الموقعين في سبتمبر الماضي، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال الوزير الأميركي: «إنهما يساهمان بشكل كبير في أهدافنا المشتركة لتحقيق السلم والأمن الإقليميين». وأوضح أنهما «يعكسان تغييرات جارية في دينامية المنطقة». وأردف بومبيو قائلاً: «نأمل أن تدرس السعودية إقامة علاقات أيضاً مع إسرائيل».
ومن جانبه، أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى «التهديدات المشتركة، بما فيها تواصل السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار». وفتح الوزيران السعودي والأميركي «حواراً استراتيجياً» بين البلدين في واشنطن. وأثنى مايك بومبيو على المملكة، قائلاً: «إن السعودية قوة استقرار في المنطقة».
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