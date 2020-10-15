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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 38.4 مليون والان مع التفاصيل
الخميس 15 أكتوبر 2020
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 38.4 مليون حتى صباح اليوم.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 38 مليونا و442 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 26.6 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و91 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.
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