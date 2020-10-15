صحة دبي تعزز نظام «سلامة» بربط متكامل مع موقع «أب تو ديت»

الخميس 15 أكتوبر 2020

بادرت هيئة الصحة بدبي بتحديث وتعزيز قدرات الملف الطبي الإلكتروني الموحد «سلامة»، بعد تضمينه موقع «أب تو ديت» كونه جزءاً من عملية التكامل، التي تسهم بشكل فاعل في دعم القرار الطبي، وتمكين الأطباء من الوصول السريع لإجابات الأسئلة السريرية بضغطة زر واحدة داخل سجل المريض، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتوظيف وتسخير التكنولوجيا والتقنيات العالمية لدعم القرار الطبي وتحسين رحلة المرضى بمنشآتها الصحية.



وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين الكوادر الطبية من البحث في محتوى «أب تو ديت» للحصول على كل المعلومات ذات العلاقة بالمريض المعني بناء على نتائج التشخيص والمختبر والوصول إلى المحتوى من واجهة نظام «سلامة»، ودون الانتقال إلى برامج أخرى، ما يتيح خدمة تقنية تسمح لمستخدمي النظام من الكوادر الصحية للحصول على معلومات إكلينيكية، ومتجددة من مكان الرعاية الصحية بكل سهولة ويسر، ومن جميع مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي.

تطوير

وأكد الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ، الذي توليه الهيئة لتحسين وتطوير تجربة المرضى وتمكين كوادرها الطبية من الوصول إلى المعلومة الدقيقة والصحيحة لتحسين البرامج العلاجية للمرضى والارتقاء بمستوى ومعايير الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن صحة وسلامة المرضى ستبقى الأولوية لهيئة الصحة بدبي، التي تسعى دوماً لأن تكون في طليعة المؤسسات الصحية تبنياً للتقنيات الحديثة وابتكارات الرعاية الصحية.

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وقال: إن إتاحة الوصول إلى «أب تو ديت» من خلال نظام «سلامة» سيسهم بشكل فاعل في دعم الأطباء بأماكن العمل ومساعدتهم على تقديم رعاية طبية عالية الجودة، إضافة إلى تقليل الأخطاء وتحقيق الاستفادة القصوى من كفاءة الأطباء، معرباً عن سعادة الهيئة بالتشارك مع «Wolters Kluwer» في هذه المهمة.

جودة

من جانبها، أكدت الدكتورة وديعة شريف مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي أهمية موقع «أب تو ديت»، الذي يمثل مصدراً موثوقاً للمعلومات الإكلينيكية المعتمدة عالمياً ووسيلة تعلم ذات جودة عالية، لتحسين المعرفة الطبية ومرجعية مهمة لدعم القرار الطبي المبني على الأدلة والبراهين، إضافة إلى تمكين الأطباء من تقديم رعاية صحية أكثر أماناً وفعالية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة رضا الكوادر الطبية نتيجة وصولها السريع والمتكامل إلى المعلومة من خلال النظام.

تجديد

أوضحت الدكتورة حمدة خانصاحب رئيسة قسم البحوث الطبية بهيئة الصحة بدبي حرص المكتبة الطبية بالهيئة على تجديد الاشتراك السنوي لموقع «أب تو ديت» لتلبية الطلبات الملحة والمتزايدة من الكادر الطبي وأطباء الإقامة، والامتياز لتوفير مثل هذا المصدر في بوابة المكتبة الطبية لتأثيره المباشر على جودة الرعاية الصحية، التي يتم تقديمها للمرضى.