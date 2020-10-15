شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة 10 آلاف.. التشيك تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم الخميس، 9544 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في مارس.

وزاد العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى نحو مثليه خلال أكتوبر تشرين الأول فقط ليبلغ 139290، حيث تواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة أحد أكبر معدلات انتشار العدوى في العالم.