شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة 10 آلاف.. التشيك تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وزاد العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى نحو مثليه خلال أكتوبر تشرين الأول فقط ليبلغ 139290، حيث تواجه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة أحد أكبر معدلات انتشار العدوى في العالم.
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