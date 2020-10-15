مرض وفقر وحزن.. قصة ابو حسن وجهاز الاوكسجين

على مدى احد عشر عاما لا يلتقط ابو حسن انفاسه بشكل طبيعي كغيره من الناس، تليف في رئته ومضاعفات جعلته يعتمد على جهاز التنفس الاصطناعي لما تبقى من عمره.. فاقدا نعمة الشهيق والزفير، ورغم تلك المأساة فأن هذا الرجل يقطن في بيت اشبه بالقبر في قضاء الحسينية شرق بغداد.

لا يستطيع ابو حسن ان يمارس حياته او يعيل اولاده الصغار الذين نخر الفقر اجسادهم، لأنه يقف على شفا حفرة من الموت بسبب العجز الذي اصاب جهازه التنفسي، كل امله ان تلتفت اليه وزارة الصحة او الميسورين من الناس عسى ان يستعيد صحته التي فقدها لسنوات.



عائلة كتب لها ان تصبر على ما حل بها من بلا، فلا منزل يأويهم من برد الشتاء المقبل او طعام يسد رمقهم ولا بصيص امل امامهم سوى التطلع الى اعتاب دارهم بعد ان اقعد المرض اباهم وجعله صريع الفراش.

