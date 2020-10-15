وأعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر رجب من العام الماضي (آذار 2019)، بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.
وتم استئناف العمرة بعد القرار الملكي الذي نص على استئناف العمرة على 4 مراحل بداية من الشهر الجاري، حيث كانت الصور الملتقطة قبل ذلك تظهر صحن الطواف، الذي كان ممتلئا بصورة مستمرة، دون أن يكون فيه الأعداد الكثيفة التي اعتاد الناس على مشاهدتها في المسجد الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد نادر الحدوث… امرأة تطوف حول الكعبة بمفردها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.